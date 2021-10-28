Україна може отримати право дорадчого голосу при сертифікації "Північного потоку-2"

"Нафтогаз" і Оператор ГТС вже подали відповідні заявки до ФСА на участь у сертифікації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter