Глава МЗС підкреслив, що Європейська комісія має бути залучена в процес сертифікації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що рішення щодо сертифікації газопроводу "Північний потік-2" не повинно прийматися наспіх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

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Так глава МЗС прокоментував висновок Міністерства економіки та енергетики Німеччини про те, що ця сертифікація не загрожує безпеці поставок газу до Німеччини та інших країн Європейського Союзу.

"Що стосується рішення німецького регулятора, то ми засмучені. І вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання, тобто безпосередньо кампанії, яка залучена в цей процес. І ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, і будемо просити працювати з ними над тим, щоб рішення по "Північному потоку-2" не приймалося поспішно, швидко, без ретельного аналізу і вивчення", - зазначив Кулеба.

"Але хочу підкреслити, що якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключове, це ще залучення Європейської комісії до цього процесу і кінцева мета - це застосування Третього енергетичного пакету до функціонування "Північного потоку-2", - заявив Кулеба.

Також глава МЗС прокоментував заяву радника Державного секретаря США з питань енергетичної безпеки Амоса Хохштайна про те, що Росія наближається до ситуації використання газу в якості зброї.

"Довіряти партнерам в будь-якому випадку потрібно, тому що довіра - це основа будь-якої співпраці та будь-якої роботи. Я менш скептично, ніж ви, оцінюю висловлювання пана Хохтайна. Він власне сказав просто більш дипломатично, але назвав речі своїми іменами - йдеться про використання Росією газу як зброї, і для всіх зараз це більш-менш очевидно", - заявив Кулеба.

Своєю чергою голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в соціальній мережі Facebook повідомив, що Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" не загрожує безпеці поставок газу до Німеччини та інших країн Європейського Союзу. "При цьому Міністерство відзначає перелік країн, з якими були проведені відповідні консультації. Серед них немає України. Це дуже сумно", - зазначив Вітренко.

Він додав, що Україна - один з основних транзитерів газу до Євросоюзу.

"Ми можемо розповісти, як сертифікація оператора" Північний потік-2 "в нинішніх умовах, тобто без реального відділення власності від" Газпрому", без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії в ЄС, несе критичну загрозу для безпеки поставок газу в Німеччині та інших країнах ЄС", - підкреслив Вітренко.

Підтримка України:

Радник держсекретаря США вважає, що Росія наближається до ситуації використання газу в якості зброї. Амос Хохштайн зазначив, що РФ повинна постачати газ через українську транспортну систему, якщо готова постачати його через газопровід "Північний потік-2".

22 липня Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини про підтримку України, Європейської енергетичної безпеки та спільних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв в якості зброї проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від Німеччини заходів у відповідь на газовий шантаж РФ.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанії Nord Stream 2 A. G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу. Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом.

Радник Державного департаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштайн заявив, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися до весни 2022 року.

У Байдена заявили, що США не могли перешкодити будівництву "Північного потоку-2".

Автор: Віталій Саєнко