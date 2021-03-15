Станом на 14 березня українські газові сховища були заповнені на 56%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 7 по 14 березня скоротилися на 3,4% - до 17,1 мільярда кубометрів.

Читайте такожВ Україні хочуть створити єдину систему споживачів енергіїПро це свідчать дані Державної компанії "Оператор ГТС".

Станом на 14 березня запаси газу в ПСГ були на 9% більше, ніж на аналогічну дату 2020 року (15,8 мільярда кубометрів). При цьому українські газові сховища заповнені на 56%.

Що цьому передувало

Україна 11 березня 2020 року розпочала сезон закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ).

Запаси газу в сховищах станом на 11 березня минулого року становили 15,808 мільярда кубометрів.

28 жовтня 2020 року українські газові сховища перейшли в режим відбору природного газу.

Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.

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Автор: Катерина Жирій