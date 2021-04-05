Держави мають намір розвивати співпрацю у сферах інвестицій з Катару.

Міністерство енергетики України та Qatar Petroleum - державна компанія Катару, яка здійснює нафтогазову діяльність - уклали меморандум про взаєморозуміння щодо енергетичного співробітництва.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

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Згідно з повідомленням, від України документ підписав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, з боку Катару - президент і генеральний директор компанії Qatar Petroleum, державний міністр з енергетики Саад ібн Шеріда Аль-Каабі.

Відзначається, що держави мають намір розвивати співпрацю, зокрема, у сферах інвестицій з Катару в розвідку і видобуток газу в Україні, а також поставок газу з Катару.

"Співпраця в нафтогазовій сфері України та Катару - перспективна та важлива для нашої країни. Катар є одним з найбільших виробників газу у світі та має цінний досвід і значні фінансові ресурси для інвестицій в розвідку і видобуток газу в Україні. Збільшення власного видобутку газу, диверсифікація джерел поставок газу відповідає інтересам споживачів газу в Україні та сприятиме сталому розвитку економіки та зміцненню енергетичної безпеки України", - цитує Вітренка прес-служба.

Меморандум діятиме протягом трьох років і може бути автоматично продовжений на такий же період.

Візит Зеленського в Катар

5 квітня 2021 року в столиці Катару Досі розпочався офіційний візит української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Зеленського, в ході візиту між Україною і Катаром було підписано 13 важливих документів, також два комерційних контракти.

Зеленський та прем'єр Катару обговорили головні напрямки співпраці країн.

Також Зеленський обговорив з еміром Катару перспективи серйозних інвестицій.

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Автор: Ігор Орел