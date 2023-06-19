Також тимчасово знеструмленні ЛЕП у Вінницькій області.

Через аварію Україна тимчасово від’єдналась від міждержавної лінії електропередачі з Молдовою, повідомляє Міністерство енергетики.

"Через аварійну ситуацію в мережах на території України відбулося роз'єднання міждержавної лінії електропередачі з Молдовою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, тимчасово знеструмлювалися лінії оператора системи передачі електроенергії у Вінницькій області, внаслідок чого було застосовано обмеження для ВДЕ в західних областях.

Також через технологічні порушення знеструмлювалися високовольтні лінії електропередачі в Київській, Харківській та Донецькій областях.

Ситуація з елктроенергією в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, Україна із моменту підриву Каховської дамби мінімізувала експорт електроенергії навіть у денні години, у той же час збільшила закупки енергоресурсу з Європи через можливий дефіцит.

У середині червня Україна тричі запрошувала аварійну допомогу через можливий дефіцит електроенергії.

Тим часом в Міненерго заявляють, що підрив Каховської ГЕС позначиться й на інших ГЕС України. У зв’язку з цим відомство розраховує на збільшення пропускних спроможностей.

Вас також можуть зацікавити новини: