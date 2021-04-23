У 2020 році Україна імпортувала майже 16 млрд кубометрів газу.

Україна може замістити до 20 млрд кубометрів газу і повністю відмовитися від імпорту газу завдяки використанню енергетичних рослин для енергогенерації.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

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Повідомляється, що в Україні плантації енергетичних рослин станом на 2019 рік становили лише 6400 га.однак в Україні налічується близько 4 млн га малопродуктивних і деградованих земель. Вони не придатні для сільськогосподарських культур і часто залишаються незадіяними.

Вирощування енергетичних рослин на таких землях є оптимальним рішенням, яке дозволить одночасно: отримувати прибуток з малопродуктивних земель і поступово відновлювати їх родючість без додаткових витрат бюджету; заміщати імпортний газ місцевими видами палива; сприяти декарбонізації процесу виробництва теплової енергії.

Зазначається, що максимальний потенціал заміщення газу завдяки вирощуванню енергетичних рослин та їх використанню для виробництва енергії становить в еквіваленті до 20 млрд кубометрів на рік. При цьому в 2020 році Україна імпортувала майже 16 млрд кубометрів газу.

Що цьому передувало

Раніше Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження ініціювало і розробило спільно з Міністерством енергетики, Біоенергетичною асоціацією України, науковими інститутами та іншими стейкхолдерами законопроект про розвиток сфери вирощування енергетичних рослин в Україні.

Метою законопроекту є створення законодавчих умов для активізації вирощування енергетичних культур.

12 квітня 2021 року в Україні заявили про можливість замістити природний газ його аналогом, виробленим з сільськогосподарських відходів, що дозволить скоротити залежність від імпорту звичайного блакитного палива.

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Автор: Ігор Орел