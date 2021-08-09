Станом на 6 серпня на хабі TTF в Нідерландах ціна газу з поставкою 6 серпня досягла $520 за 1000 куб. м

У разі припинення транзиту газу, Європа не зможе використовувати потужності українських газових сховищ.

Таку думку в Facebook висловив економічний експерт Борис Кушнірук.

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"Проблема в тому, що в разі повного припинення транзиту газу, Європа фактично втратить і можливості використовувати потужності наших газових сховищ. А це 20% від загальних потужностей газових сховищ Європи. В першу чергу йдеться про основні, найбільш потужні - ті, що розташовані в Західній Україні", - зазначив експерт.

За його словами, причина втрати буде пов'язана з тим, що в умовах транзиту, Україна в опалювальний сезон направляє більшу частину газу, який йде від "Газпрому", на забезпечення потреб сходу і Півдня України.

"Одночасно, з газових сховищ в Західній Україні підіймається газ, який йде в бік Європи. У разі повної зупинки транзиту Україні доведеться в опалювальний сезон підіймати певні обсяги газу зі сховищ і направляти в реверсному режимі в бік Сходу, Півдня, Центру і Півночі України", - зазначив Кушнірук.

За його словами, за таких обставин добова потужність підйому газу з газових сховищ буде переважно використовуватися на потреби України.

"Відповідно, навіть наявність газу в сховищах не даватиме можливості його використовувати для потреб європейських споживачів", - зазначив експерт.

Ціни на газ в Європі

2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

При цьому, ціни на газ для населення не ростуть тому, що з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Станом на 4 серпня 2021 року ціни на газ у Європі та світі були найвищими за останні 20 років.

Станом на 6 серпня на хабі TTF в Нідерландах ціна газу з поставкою 6 серпня досягла $520 за 1000 куб. м. Контракт "на день вперед" в Європі в середньому коштує вже $301 за 1000 куб. м.

Автор: Олена Коваленко