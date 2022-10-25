ДТЕК повернула світло усім споживачам у столиці.

Національна енергетична компанія "Укренерго" скасувала стабілізаційні відключення в Києві, запроваджені 24 жовтня.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДТЕК "Київські електромережі".

"ДТЕК "Київські електромережі" повернула світло всім споживачам у місті Київ, до яких застосовувались стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго" з 09:24 до 22:01 24 жовтня. Усі домівки киян зі світлом", - йдеться у повідомленні.

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Водночас наголошується, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Щоб підтримати енергосистему, закликаємо всіх мешканців столиці споживати електроенергію помірно - вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо", - закликали у ДТЕК.

Зазначається, що ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень та кількість відключених споживачів.

"Наразі це найкраща підтримка енергетиків, які в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло", - зауважили в компанії.

Також повідомляється, що у разі застосування за розпорядженням НЕК "Укренерго" стабілізаційних відключень ДТЕК "Київські електромережі" докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше чотирьох годин з похибкою 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами споживачів.

"Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Про час та тривалість можливих відключень та відновлення постачання світла ми будемо повідомляти додатково на сайті та сторінках в соцмережах ДТЕК "Київські електромережі", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що вони розділили всіх споживачів електроенергії Києва на три групи і зробили оновлений графік, який має допомогти простіше знаходити свою адресу.

"Кожна група буде відключатися у визначений проміжок часу, якщо буде розпорядження НЕК "Укренерго" на проведення стабілізаційних відключень. Щоб зрозуміти в який час протягом доби у вас можливе відключення електроенергії, - вкажіть свою адресу та отримайте графік можливих відключення протягом дня та тижня", - додали в компанії.

Масований ракетний удар по Україні: деталі

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня ворог завдав по території України понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснив близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У результаті постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.

22 жовтня російські загарбники знову масово вдарили ракетами по території України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії вже близько 40% загальної енергетичної інфраструктури України було серйозно пошкоджено.

24 жовтня генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що з початку повномасштабного вторгнення збройними силами Росії здійснено 85 атак на об'єкти електроенергетики України, з них 51 - у жовтні.

За його інформацією, найбільше ударів по об'єктах критичної інфраструктури завдано у Дніпропетровській області - 8, Львівській - 6, Вінницькій - 5, Сумській - 4, Харківській - 4 та в м. Києві - 4.

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