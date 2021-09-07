Конкурс повинен закінчитися в листопаді 2021 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль надав доручення першому віце-прем’єр-міністру – міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу стосовно відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Уряд України в черговий раз засвідчує незмінність своєї позиції та прихильність до впровадження стандартів ОЕСР з питань корпоративного врядування в державному секторі економіки України. НАК "Нафтогаз України" має отримати наглядову раду, члени якої мають бути обрані у відповідності до стандартів ОЕСР у прозорий та конкурентний спосіб", – написав Шмигаль.

За його словами, критеріями вибору та оцінки ефективності роботи таких членів мають бути професійні та кваліфікаційні характеристики, досвід, який би відповідав стратегії компанії, зокрема в частині збільшення газовидобутку, залучення інвестицій, виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії, торгівлі та постачання енергії та палива.

Читайте такожКолишній топ-менеджер "Нафтогазу" став спецпосланцем США по "Північному потоку-2" - ЗМІ"Конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року з тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року", – додав він.

Зміна голови правління "Нафтогазу": подробиці

28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва та призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

У НАЗК вважають, що підписання контракту НАК "Нафтогаз України" з Вітренко порушує закон, адже раніше він "працював на посаді заступника міністра енергетики України та виконував обов'язки керівника цього міністерства, впливаючи одночасно на "Нафтогаз". У НАЗК подали позов до суду про припинення контракту.

Вітренко заявляє, що його призначення на посаду було законним.

Автор: Дмитро Шварц