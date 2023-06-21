В ООН вважають, що дефіцит електрики знову може повернутись.

Українці із початку російських масованих обстрілів в жовтні і до кінця 2022 року загалом п’ять тижнів сиділи без електроенергії. Про це йдеться у звіті ООН, опублікованому 20 червня.

"Пересічне українська домогосподарство загалом мало витримати п'ять тижнів без електрики з 10 жовтня до кінця грудня 2022 року, за оцінками на основі даних "Укренерго", - йдеться у звіті.

При цьому в організації вважають, що здатність до виробництва електроенергії скоротилося на 61 відсоток протягом року. Із загальної кількості 75 енергоблоків 6 були знищено, 16 пошкоджено, 1 перебуває під тимчасовим військовим контролем РФ, а 22 не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.

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Крім того, літня ремонтна компанія енергоблоків може спричинити дефіцит електрики в країні.

"Якщо кілька атомних електростанцій, блоки станції (АЕС) не працюють, в енергосистемі може виникнути дефіцит енергії", - вважають експерти.

Ситуація зі світлом в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 21 червня через аварію в мережі "Укренерго" частина Києва та Київської області на деякий час залишились без світла.

В Офісі президента вважають, що восени і взимку Росія може повторити свою кампанію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, тому що це єдиний інструмент впливу на українців, який залишився в агресора.

З 10 жовтня 2022 року держава-агресор розпочала тривалу кампанію масованих ракетних ударів по Україні. Основною метою цих ударів була українська енергетика, руйнування якої могло спричинити масштабну гуманітарну катастрофу в Україні.

Проте, план росіян провалився, українці стійко пережили зиму.

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