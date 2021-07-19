За минулі вихідні (16-19 липня) середня ціна автогазу підвищилася на 28 коп.за літр - до 16 грн, Востаннє така ціна була в листопаді 2018 року.

Вартість автогазу у мережах АЗС України преміум-сегмента побила рекорд за всю історію спостереження, досягнувши 17,5 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що на ОККО автогаз подорожчав до 17,49 грн/л, на SOCAR – 17,48 грн/л, на WOG – 17,28 грн/л.

KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 50 і 60 копійок за літр, до 16,69 і 15,58 грн.

Автогаз на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 18 і 23 копійок за літр, до 16,03 грн і 15,81 грн. У мережі Shell за вихідні ціна зросла на 30 копійок за літр - до 15,87 грн.

Такі мережі, як AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргазвидобування", Marshal та інші, підняли ціни на 10-80 копійок за літр.

Зазначається, що за минулі вихідні (16-19 липня) середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС України підвищилася на 28 копійок за літр, до 16 грн. Востаннє такої позначки вартість ресурсу досягала в листопаді 2018 року. (16,03 грн / л).

Основним фактором подорожчання скрапленого газу аналітики консалтингової групи "А-95" називають зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів. Відзначається, що з початку липня оптова ціна автогазу зросла на 3000 грн/т, що еквівалентно 1,6 грн/л.за той же період роздрібні мережі продемонстрували подорожчання на 70-90 копійок за літр.

Повідомляється, що про критичний дефіцит мова поки не йде, проте запаси в сховищах вичерпуються, а поставки імпортного ресурсу затримуються. Зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі.

Ціна автогазу з 9 по 16 липня

Середня вартість скрапленого газу в мережах АЗС в Україні з 9 по 16 липня зросла на 30 копійок за літр, до 15,7 грн.

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Автор: Ігор Орел