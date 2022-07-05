Як наголосив Шмигаль, внаслідок ракетних ударів та бойових дій в Україні багато об'єктів централізованого теплопостачання вщент зруйновано.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що у деяких населених пунктах не вдасться до зими відновити централізоване теплопостачання.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбувається у швейцарському місті Лугано.

"Треба бути готовими і чесними, що не завжди вийде відновити централізоване теплопостачання вже в цьому році, тому що збитки величезні, і є об'єкти централізованого теплопостачання, які зруйновані вщент, їх треба відбудовувати фактично з нуля і робити, відповідно, системи теплопостачання з нуля у багатьох містах", - сказав він.

Також прем’єр додав, що уряд готується до тяжкої зими.

"Декілька сотень котелень розбиті, втрачені. Ми розуміємо, що це ризик для міст, містечок. Ми взялися їх відновлювати і розуміємо, що їх відновим. Крім цього, ми створили відповідний запас швидких модульних котелень, які можна розгортати протягом одного тижня, на різних видах палива. Ми зробили запас спеціальних генераторів для електроенергії і запас спеціальних очищувачів для питної води", - повідомив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов запевнив, опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться.

4 липня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна через окупацію або знищення втратила близько третини теплових електростанцій.

Зокрема, внаслідок ракетних ударів російських військ зруйновано Кременчуцьку ТЕЦ, також атаки зазнала Криворізька ТЕС.

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