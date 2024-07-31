Після підриву станції уряд затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту будівництва Каховського гідровузла.

Гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота переконаний, що Україна зможе відбудувати Каховську ГЕС після деокупації.

За його словами, вона буде потужнішою, адже раніше були плани побудувати поруч із Каховською ГЕС ще одну станцію – ГЕС-2. Нині в планах – одна станція з потужністю близько 600 МВт.

"Після підриву станції уряд затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту будівництва Каховського гідровузла. В рамках першого етапу ми спільно з проєктним інститутом виконали проєктування споруд у складі підготовчих заходів Каховського гідровузла. Також розробили проєкт підпірної споруди у нижньому б’єфі (частина водойми, що примикає до гідротехнічної споруди. – пед.) Дніпровської ГЕС", - сказав він у інтерв'ю LIGA.net.

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Сирота розповів, що враховуючи необхідність дотримання безпеки Дніпровського гідровузла та ситуації, яка склалася на Дніпровській ГЕС після ракетних ударів цьогоріч, будівництво підпірної споруди до повного відновлення роботи станції неможливе.

"Щодо другого етапу, то він розпочнеться виключно після деокупації. Розраховуємо побудувати тимчасові споруди як зі сторони верхньої частини водосховища, так і з нижньої. Щоб можна було осушити місце підриву, провести необхідні експертизи, демонтувати зруйноване і побудувати нову станцію", - додав він.

Гендиректор стверджує, що на відбудову Каховського гідровузла потрібні роки.

"Водосховище можна відновити за кілька років. Будівництво самої станції, за попередніми підрахунками, може зайняти п'ять-шість років. Разом з експертизою та демонтажем, відновлення займе близько семи-восьми років. Щодо точної суми на відновлення – поки не можемо сказати, але орієнтовно вона може становити від $1 млрд до $1,2 млрд. Відбудова Каховської станції, на мою думку, буде знаковою подією. Наразі ми проговорюємо з потенційними партнерами попередні кроки можливої співпраці. Але конкретики поки що немає, бо потрібно деокупувати території", - підсумував Сирота.

Знищення Каховської ГЕС росіянами

У ніч на 6 червня 2023-го війська РФ підірвали Каховську ГЕС, яку контролювали понад рік.

Зараз українська держкомпанія "Укргідроенерго" готує позов проти Росії про відшкодування шкоди, завданої гідроелектростанціям ракетними ударами. З Росії хочуть стягнути компенсацію за знищення Каховської ГЕС.

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