Аби повторити сценарій Каховської ГЕС, росіянам треба захопити станції і завезти вибухівку.

Повторення катастрофи, подібної до тієї, що була на Каховській ГЕС, неможливе навіть у випадку масованого ракетного удару росіян. Про це заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв’ю Liga.net.

"Навіть якби росіяни нанесли масований ракетний удар і вдалося пробити греблю, то повторення катастрофи, що була на Херсонщині, неможливе. Перш за все тому, що Каховське водосховище було майже ушестеро більше за Київське чи Канівське. Тобто така кількость води, яка вийшла тоді з водосховища, не може витекти", – сказав він.

Щодо заяв РФ про те, що "Україна готує теракт на Київській ГЕС", Сирота зазначив, що це є маніпулятивними прийомами – звинуватити когось у підриві, а потім підірвати. Гендиректор "Укргідроенерго" наголосив, що відповідальність за скоєний теракт на Каховській ГЕС повністю лежить на РФ.

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"З першого дня окупації вони взяли Каховську ГЕС під контроль. В кінці вересня вигнали всіх українських працівників. Тобто станція стала військовим об'єктом. У окупантів був час і можливість завезти вибухівку і закласти її там, де можна було досягнути найгірших наслідків підриву, що вони власне і зробили", – сказав Сирота.

За його словами, аби повторити цей сценарій у Каневі чи Києві, про які говорять росіяни, треба захопити ці станції, мати час і можливість завезти вибухівку, а такої можливості, завдяки Збройним Силам України, у окупантів немає. Говорячи про теоретичні наслідки прориву греблі Київської ГЕС, Сирота зазначив, що знищити ударом ракети її неможливо. Якщо ж гіпотетично уявляти прорив, то може затопити підвали, максимум вода дійде до перших поверхів.

"Але хочу нагадати, що у нас люди побудували будинки у заплавних територіях, тобто в тих районах, які можуть бути затоплені навіть у періоди звичайних повеней та водопілля. Часто люди будують житло, нехтуючи нормами щодо будівництва у прибережних зонах. Логічно, що вони під загрозою підтоплення", – зауважив гендиректор "Укргідроенерго".

Він пояснив, що зона підтоплення є територією більш як 100 метрів від річки, а люди часто будуються за 10-15 метрів: "Якщо говорити про наслідки влучань ракет у саму станцію та обладнання, то ви бачите, що масовані атаки призвели до того, що Дніпровська ГЕС виведена з експлуатації. І потрібно буде багато коштів і часу на її відновлення", – додав Сирота.

Російські заяви про підрив Київської ГЕС

12 липня речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що українці нібито зруйнували власну Каховську гідроелектростанцію, а тепер готуються до руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища.

Експерти наголошували, що знищити дамбу Київської ГЕС ударом ззовні неможливо. Це не означає, що гребля є неуразливою на 100% – деякі пошкодження можливі, але Київ не накриє водяним валом.

Генерал-майор запасу Служби безпеки України, директор Агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун говорив, що у РФ не вистачить потужності для руйнування дамб Київської та Каховської гідроелектростанцій ззовні - для цього треба цілеспрямовано в одну точку бити 20 ракетами.

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