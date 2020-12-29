Члени Палати проголосували 322 голосами проти 87 за скасування вето.

Палата представників Конгресу США переважною більшістю проголосувала за те, щоб скасувати вето президента Дональда Трампа на законопроект про оборонну політику, що передбачає фінансову допомогу Україні та санкції за участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє DW.com.

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Члени Палати проголосували 322 голосами проти 87 за скасування вето. Кількість голосів "за" значно перевищує дві третини, необхідні для подолання президентського вето.

Сенат проведе аналогічне голосування на цьому тижні. Очікується, що він затвердить проект більшістю у дві третини.

Президент США Дональд Трамп, як і обіцяв, наклав вето на оборонний бюджет минулого тижня.

Це було викликано його невдоволенням через відсутність в бюджеті положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів, створення перешкод у виведенні американського контингенту з Німеччини та про перейменування військових баз і монументів, названих на честь військових конфедератів.

Закон про оборонний бюджет на 2021-й рік передбачає в тому числі військову допомогу Україні в розмірі $250 млн.

Закон також посилює санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти " Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: УНІАН