Ситуація в енергосистемі, за даними "Укренерго", залишається стабільною, незважаючи на пошкодження під час останніх масованих ракетних атак. Чи варто очікувати відключень 15 січня 2025 року.

"Укренерго" в додатку "Київ Цифровий" поділилося інформацією про енергосистему України. Повідомляється, що побутові споживачі та бізнес попередньо зможуть пройти середу, 15 січня 2025 року, без відключень електроенергії.

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Аби допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - ідеться в повідомленні.

Ситуація в енергосистемі - що відомо

"Укренерго" трохи раніше, у Telegram, розповіло, що рівень споживання електроенергії вранці у вівторок, 14 січня, був на 1,9% нижчим, ніж у понеділок.

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"Причина зниження - встановлення сонячної погоди в більшості регіонів і більш ефективна робота побутових СЕС", - йдеться в повідомленні. Добовий максимум споживання, який у понеділок був на 7,3% вищим, ніж минулої п'ятниці, пояснюється істотним зниженням температури в усіх регіонах України.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україні не варто очікувати зупинок у постачанні електроенергії з боку Словаччини, незважаючи на погрози словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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