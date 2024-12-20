Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження через потепління.

У суботу, 21 грудня, віялові відключення світла в Україні не заплановані. Про це повідомляється у застосунку "Київ Цифровий".

Зазначається, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження через потепління. Так, 20 грудня, станом на 7:00, рівень споживання електроенергії був на 1,8% нижчим, ніж попереднього дня. При цьому необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігається.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 8:00 до 20:00", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в енергетиці: останні новини

Як писав УНІАН, ситуація з відключеннями світла може змінюватися, але блекаутів в Україні не буде. Цього року українська енергосистема підготовлена значно краще, ніж попередньої зими, запевнив член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

За його словами, гарантами стабільності системи сьогодні виступають атомні та гідролектростанції, які працюють на повну потужність. За сприятливої погоди відключення будуть мінімальними, запевнив нардеп.

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