В компанії попередили українців, що в разі змін, про них повідомлять додатково.

Завтра, 23 червня, в Україні будуть застосовуватися відключення електроенергії у вечірній час.

Про це повідомило НЕК "Укренерго". "Завтра, 23 червня, в обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00", - уточнили в компанії.

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Там додали, що причина відключень - зниження споживання у вихідний день.

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - попередили в "Укренерго".

Відключення електроенергії в Україні

Робити прогнози щодо того, якою буде ситуація з енергетикою в Україні в осінньо-зимовий період, наразі зарано, заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Вона підкреслила, що поки не варто говорити про будь-які обмеження взимку. При цьому вже вдалося відновити частину обладнання. Водночас триває підготовка цього обладнання та об'єктів генерації до осінньо-зимового періоду.

Перед цим міністр освіти і науки Оксен Лісовий не виключив онлайн-навчання і перенесення канікул - в тому числі через імовірні відключення світла. За його словами, в Україні близько 30% закладів освіти забезпечені генерацією.

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