"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 6 січня 2025 року.

"Укренерго" в застосунку "Київ Цифровий" повідомило, що споживачі в понеділок, 6 січня 2025 року, імовірно, будуть зі світлом. При цьому компанія нічого не опублікувала у своєму Telegram-каналі.

"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Однак будь-якої миті все може змінитися, якщо окупанти проведуть чергову масовану ракетну атаку проти критичної інфраструктури України або на енергосистему вплинуть погодні умови.

Відео дня

Ситуація в енергосистемі України

Раніше УНІАН повідомляв про реакцію президента України Володимира Зеленського на погрози прем'єр-міністра Словаччини.

"Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильнішими, ніж зв'язки того чи іншого персонажа з Москвою", - підкреслив Зеленський.

Крім того, президент України раніше заявляв, що для захисту нашої енергосистеми необхідно ще мінімум 19 систем ППО. Зокрема, вони б використовувалися для захисту розподільчих станцій атомної генерації.

Вас також можуть зацікавити новини: