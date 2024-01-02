Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами.

Станом на ранок 2 січня через масований ракетний обстріл у Києві пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій – знеструмлені 259 тисяч точок обліку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба Міненерго.

На Київщині через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.

В міністерстві вказали, що енергетики оперативно почнуть відновлювати обладнання, як тільки дозволить безпекова ситуація.

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В "Укренерго" також заявили, що через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах НЕК та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, але дані уточнюються.

Всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується.

Відновлювальні роботи розпочнеться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами.

В енергетичній компанії додали, що наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Масований ракетний обстріл 2 січня

Вранці 2 січня війська РФ здійснили масовий ракетний обстріл України, здебільшого постраждали Київ та Київська область. В ДТЕК розповіли, через російську ракетну атаку в частині будинків у п'яти районах Києва відсутнє світло.

Водночас у ніч на 2 січня окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Запускали дрони з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

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