Також українцям радять вимикати всі електроприлади з мережі під час відключень світла.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко розповів, що слід робити киянам у разі тривалого відключення електроенергії.

За його словами, відключення світла у Києві за останню добу більше, ніж на 4 години, можуть мати свої причини, написав він у Facebook.

"Якщо у вас за останню добу не було хоча б 4 години зі світлом, напишіть у ДТЕК Київські електромережі, колеги допоможуть вам розібратися, у чому проблема за вашою адресою. Відповідь можуть дати не відразу, бо потрібен час розібратися, що сталося саме у вас", - зазначив Коваленко.

Він також наголосив, що проблеми можуть бути різними, і серед них – відмова автоматики.

"Зараз є значна кількість будинків, де телемеханіка не спрацьовую через велику кількість відключень/включень. Аварійним бригадам колег доводиться виїжджати та підключати такі будинки вручну. А це триває багато часу", - зазначив він.

За словами Коваленка, також у квартирах та будинках українцям краще вимикати всі електроприлади з мережі.

"Це потрібно робити, щоб при підключенні не створювати значних стрибків навантаження. Та й для того, щоб світло в кімнаті не розбудило вас уночі", - зазначив він.

Відключення світла в Україні: що відомо

В НЕК "Укренерго" повідомили напередодні, що виробники електроенергії зараз покривають близько 75% від потреб споживання. Однак ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому на всій території України діє режим обмеження споживання.

Жителям столиці в ДТЕК "Київські електромережі" пообіцяли, що з 26 листопада відключення електрики триватимуть не більше 5 годин. Світло подаватимуть по черзі.

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