Гендиректор компанії запевнив, що період відключень скоротився більш, ніж на дві години.

Час відключень електроенергії у Києві скоротилося більше, ніж на дві години. Максимальний період відсутності світла становить 10 годин та 8 хвилин.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у Twitter зазначив, що з 25 листопада по 8 грудня в середньому у жителів столиці немає електрики 3 години 30 хвилин. При цьому раніше цей період становив 5 годин і 32 хвилини.

Крім того, він вказав, що максимальний час відключень зменшився в два рази. Раніше доходило до 20 годин 39 хвилин без електрики, а тепер лише до 10 годин і 8 хвилин.

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Також скоротилося число будинків, у яких немає світла понад 10 годин, з 667 до 87. Середній час відключень протягом доби - 9 годин 29 хвилин, а раніше доходило до 11 годин і 12 хвилин.

Відключення світла в Києві - що відомо

Російські окупанти у своїх спробах залякати українців обрали для своїх ракетних ударів об'єкти енергетичної інфраструктури України. Від атак постраждали всі області країни, але найважча ситуація в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Одним з останніх ударів росіяни здійснили в ніч на 10 грудня. Окупант вдарили дронами по енергооб'єктах в Одеській області. В результаті без світла залишилися тисячі українців.

В той же час у Києві ситуація покращується, тому столиць повертається до планових відключень світла за новим графіком.

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