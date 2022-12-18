Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні.

В енергосистемі триває процес відновлення, енергоспоживання збільшилося, що вплинуло на показник дефіциту потужностей.

"Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми... Обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина - як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9 ракетного удару, так і сезонне зниження температури", - повідомили у НЕК "Укренерго".

Так, усі підконтрольні Україні атомні станції вийшли на планову потужність. Окупована Запорізька АЕС продовжує споживати електроенергію для забезпечення безпечного режиму зупинки блоків.

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"Всім обленерго доведені ліміти споживання. При їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)", - зазначають у компанії.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні у високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють ремонтні роботи.

Ракетна атака Росії 16 грудня - що відомо

Вранці у п'ятницю, 16 грудня, РФ вчергове масовано атакувала об'єкти критичної інфраструктури України ракетами.

Це була дев'ята за рахунком масштабна ракетна атака РФ, починаючи з початку жовтня.

За даними ЗСУ, російські війська запустили всього 76 ракет, 60 з яких - збили українські захисники.