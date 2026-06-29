Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: коли не буде електроенергії 30 червня

Причиною запровадження обмежень є значне зростання рівня енергоспоживання через спеку.

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, завтра, 30 червня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що 17:00 – 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Причиною запровадження обмежень є значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

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Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. В "Укренерго" також закликали стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Графіки відключення світла - Сумська область

За даними "Сумиобленерго", завтра, 30 червня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Так, відключення електроенергії передбачені лише в 1.2, 2.1 та 2.2 підчерг. В підчерзі 1.2 світло вимикатимуть 20:00-22:00, в 2.1 вимикатимуть 18:00-20:00 а в 2.2 світло буде відсутнє 17:00-20:00.

Там також підкреслили, що протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.

Графіки відключення світла - Волинська область

У Волинській області також вимикатимуть світло. За інформацією "Волиньобленерго", в підчерзі 1.2 та 2.1 світла не буде з 16:00 по 19:00. А в підчерзі 4.1 та 4.2 світло вимикатимуть з 19:00 по 22:00.

Графіки відключення світла - Львівська область

За інформацією "Львівобленерго", у вівторок, 30 червня, у Львові та Львівській області з 17:00 до 22:00 прогнозується застосування графіків погодинних відключень електроенергії.

Відключення діятимуть для таких груп споживачів:

3.1 група – з 17:00 до 19:30;

4.2 група – з 19:30 до 22:00;

5.2 група – з 18:00 до 20:00.

Для решти груп (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1 та 6.2) на цей час відключення не прогнозуються.

У "Львівобленерго" наголошують, що графік може бути скоригований залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію рекомендують відстежувати на офіційних ресурсах оператора системи розподілу.

Графіки відключення світла - Вінницька область

У "Вінницяобленерго" повідомили, що відповідно до вказівки НЕК "Укренерго" на 30 червня також прогнозується можливе застосування графіків погодинних відключень для побутових споживачів та графіків обмеження потужності для промисловості.

Там відмітили, що такі заходи необхідні для збереження балансу в Об'єднаній енергосистемі в умовах різкого зростання споживання електроенергії.

Графіки відключення світла - Житомирська область

За даними "Житомиробленерго", для споживачів категорії промисловості та бізнесу Житомирської області у період з 17:00 до 22:00 аналогічно передбачається застосування графіків обмеження потужності.

Водночас для всіх категорій споживачів Житомирської області у період з 17:00 до 22:00 можливе запровадження графіків погодинних відключень електричної енергії в обсязі від 0,5 до 1 черги.

Ситуація в енергосистемі - останні новини

Як писав УНІАН, 30 червня в кількох областях планувалося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії. Зокрема, про відключення повідомлялося в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповідав, що тривалість відключень електроенергії цього літа залежатиме не лише від спеки, а й від наслідків можливих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Так, за песимістичним сценарієм, українці можуть залишатися без світла до п'яти годин.

Раніше повідомлялося, що 25 червня на лівому березі Києва було запроваджено екстрені відключення світла. В "Укренерго" тоді повідомляли, що причиною знеструмлень стало технологічне порушення на одному з енергооб’єктів.

Тому у частині районів Києва були застосовані аварійні відключення для всіх категорій споживачів.

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