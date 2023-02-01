Енергетики відзначають поступове покращення ситуації в енергетичній системі України.

Національна енергокомпанія "Укренерго" збільшила ліміти споживання електроенергії для всіх областей, введені раніше через значний дефіцит в енергосистемі. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"До всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що кожне обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

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"Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення", - наголосили в компанії.

Наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час останньої масованої атаки 26 січня.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - додали в компанії.

Ситуація в енергетиці України

Внаслідок 13 ракетних та 15 дронових російських атак пошкоджені електростанції та високовольтні мережі системи передачі. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Наразі у переважній більшості будинків в Києві вимикають світло за графіком. Лише у 3% електропостачання не відключають взагалі – ці будинки технічно неможливо відключити.

Днями кілька енергоблоків на різних електростанціях вивели на ремонт, що також позначилося на дефіциті електроенергії.

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