Це об'єкти в центральному, південному, південно-західному регіонах.

Під час вчорашньої ракетної атаки на Україну російські військові влучили у п’ять високовольтних підстанцій в центральному, південному, південно-західному регіонах.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Вчора Україна пережила вже тринадцяту велику повітряну атаку проти нашої енергосистеми. Російські терористи не полишають спроб знищити нашу енергосистему, позбавити нас тепла і світла. Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили ППО збили більшість ракет, проте маємо влучання в п’ять високовольтних підстанцій в центральному, південному, південно-західному регіонах", - сказав він.

Зважаючи на це, додав прем’єр, дуже важливим є той факт, що під час засідання "енергетичного Рамштайну" Україні вдалося домовитися про збільшення допомоги енергосистемі країни.

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"Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему весною та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісну відбудову та захист мереж розподілу", - додав він.

Масований обстріл України

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по території України. Були зафіксовані ураження в 11 областях.

Рятувальники вдень повідомляли, що через атаки загинули 11 мирних жителів, ще 11 отримали поранення.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби загарбники здійснили 70 пусків ракет, 47 з них знищили українські захисники. Росія завдала 44 авіаційних удари, з них 18 - із використанням БпЛА типу Shahed-136.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що того дня РФ вдарила гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по Києву і Запоріжжю.

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