Станом на ранок 30 січня аварійні відключення поки не застосовувалися.

У зв'язку з початком нового робочого тижня в Україні збільшилося споживання електроенергії, однак кілька енергоблоків електростанцій на вихідних були виведені в ремонт.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram, дефіцит з'явився внаслідок13 ракетних і 15 дронових атак, в результаті яких нанесені істотні пошкодження об'єктам високовольтної мережі і електростанціям.

"Споживання електроенергії: збільшилося, що характерно для початку робочого тижня. Дефіцит в енергосистемі значний", - йдеться в повідомленні.

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Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті, виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Всім обленерго доведені ліміти споживання, які діють протягом доби.

"Станом на ранок 30 січня аварійні відключення, викликані перевищенням лімітів, поки не застосовувалися. Але, нагадуємо, що при перевищенні лімітів в регіонах можливе їх застосування", - йдеться в повідомленні.

Водночас триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.

"Кілька енергоблоків електростанцій виведені в ремонт на вихідних. "Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складніше і триває довше", - відзначили в компанії.

Ситуація в енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Станом на 30 січня 2023 року енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім цього, більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Також на тимчасово окупованих територіях півдня знаходиться і більшість вітрових і сонячних електростанцій.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, де зараз найбільший дефіцит.

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