Фахівці кажуть, що для промисловості відключення світла є більшою проблемою, аніж для населення.

Відключенні електроенергії в Україні не лише створюють дискомфорт для цивільного населення, але й ускладнюють виробництво зброї. Про це пише The New York Times.

"Це однозначно гальмує виробництво і воно стає дорожчим. Цивільним жителям легше вижити без електрики, але для військового виробництва під час війни критично важливо її мати", – каже Олександр Дмитрієв, який координує роботу із забезпечення військових озброєнням та іншою технікою.

Окрім імпорту електроенергії від сусідів, Україна просить у західних партнерів допомоги у вигляді обладнання для електромереж. Зокрема компанія ДТЕК розпочала кампанію з проханням до країн ЄС передати Україні вживане обладнання, яке їм більше не потрібно.

Відео дня

"Швидко придбати або замовити виробництво нового обладнання неможливо. Єдиний спосіб — отримати вживане обладнання з країн, яким воно більше не потрібно, і для цього потрібна лише їхня політична воля", — сказав представник компанії Павло Білодід.

Електрообладнання, яке можна використовувати в Україні, є у країн Східної Європи, що входили колись до соцтабору. Багато з них уже почали працювати над його передачею.

На тлі закликів влади до бізнесу і громадян ощадливо споживати електроенергію, українські підприємці висловлюють занепокоєння через постійні відключення електроенергії.

"Коли вдома відключають електроенергію, моя сім’я до цього підготувалася. Я найбільше боюся, що на роботі немає електроенергії, я не зможу обійтися без електрики", – розповів ввиданню підприємець, що займається кравецьким бізнесом.

Проблеми з електроенергією в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у вівторок, 21 травня, диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження на споживання в усіх областях з 11:00 до 17:00. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.

В "Укренерго" попросили споживачів за можливості перенести заплановані на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години. Зазначається, що дефіцит в енергосистемі зменшився, оскільки промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва.

Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

Вас також можуть зацікавити новини: