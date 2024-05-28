За словами Володимира Омельченка, зараз на столицю припадає найменше лімітів для населення.

Дефіцит електроенергії в Україні у липні збільшиться через ремонти блоків атомних електростанцій та спеку. Про це в ефірі Київ24 сказав директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

При цьому, за його словами, Київ на сьогодні бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії.

"Дефіцит буде дійсно серйозний. Особливо це стосується на сьогодні міста Києва, оскільки в місті Києві найменше лімітів для населення доводиться у зв'язку з тим, що в нас багато загально-державної інфраструктури. Наприклад, якщо сьогодні в Києві в середньому 8-12 годин, графіки погодинних відключень, то в інших багатьох регіонах це одна-дві години. Тому Київ на сьогодні, на жаль, бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії", - сказав експерт. Відео дня

Як відомо, в Укренерго повідомили, що в Україні не прогнозують вимкнень світла на 28 травня. У компанії додали, що про можливі зміни ситуації в енергосистемі та обмеження електроенергії через це повідомлять додатково.

Відключення світла у Києві - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що треба знати про відключення в Києві та як дізнатися свою групу. Є кілька варіантів, як дізнатися, до якої групи відключень належить ваша адреса. До прикладу, можна скористатися сервісом на сайті YASNO.

Запровадження відключень світла залежатиме від кількох факторів. Одним із них є нові атаки РФ по українській енергоінфраструктурі. Також обмеження споживачів залежить від лімітів, які встановлює НЕК "Укренерго". Їх можуть запроваджувати з огляду на мережеві проблеми та проблеми з генерацією.

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