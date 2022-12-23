Генератори, які передають партнери, використовуються для забезпечення роботи котелень на час відсутності централізованого електропостачання.

Зараз дефіцит електроенергії в Києві становить 50% від потреб, у столиці діють аварійні та екстрені відключення.

Як повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телемарафону, зараз місто з теплом на 99% за винятком котелень, які потрапляють в зону відключень.

"Ми на сьогодні маємо величезний дефіцит електроенергії-до 50%. Зараз діють і аварійні, і екстрені відключення. Тривають роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури. В першу чергу підключаються об'єкти критичної інфраструктури", - сказав він.

Відео дня

Він зазначив, що генератори, які передають партнери, використовуються для забезпечення роботи котелень у разі відсутності централізованого електропостачання.

Атаки на енергосистему України:

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак і кілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України.

Перша серйозна ракетна атака на критичну інфраструктуру України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами. Столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники.

Вас також можуть зацікавити новини: