Для того, щоб подивитися новий графік, споживач може зайти на сайт компанії і ввести свою адресу у відповідне поле.

У Києві та області відсьогодні діють нові графіки стабілізаційних відключень.

Як повідомляє компанія ДТЕК в Telegram, для рівномірності і почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше.

У компанії пояснили, що нові графіки складаються з трьох категорій.

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Зокрема, білий колір на графіку: в цей час планується включення світла.

Сірий колір на графіку: в ці години світла не буде.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

Для того, щоб подивитися новий графік відключень в Київській області, споживач може зайти на сайт компанії і ввести свою адресу у відповідне поле. Графік відключень у столиці можна перевірити тут.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України. Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

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