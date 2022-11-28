Зимова негода різко збільшила кількість локальних аварій, які впливають на енергетичну систему.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, яким чином ускладнення погодних умов впливає на ситуацію з енергопостачанням.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи питання про те, в якому стані на тепер енергетичні мережі країни.

"По тих регіонах де оперує YASNO, ми знаємо, що ситуація досить складна ще залишається. Наскільки я розумію, по всіх регіонах країни вона теж дуже складна, але контрольована. Енергетики з мереж державних і приватних компаній роблять все можливе для відновлення. Треба зазначити, що у Києві та на Київщині в другу чергу після ворога, нам заважає погода. За останній тиждень маємо складні погодні умови, і це різко збільшило кількість аварій. Це локальні аварії, але вони впливають на систему. Тому це така проблема, яка прийшла із зимовою негодою", - акцентував Коваленко.

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Він пояснив, що окрім локальних аварій, застосування анонсованих у столиці обмежень електроенергії побутовим споживачам пов’язане з дефіцитом генерації.

"Треба зазначити, що теперішній дефіцит у першу чергу пов’язаний із генерацією... Наприклад, сьогодні в нас десь є 600 МВт, при потребі 1 тис. 300. З цих 600 МВт, 300 МВт потрібно для критичної інфраструктури, яку не можна відключати – це лікарні, пологові будинки, комунальні підприємства. Для нас, кінцевих споживачів, залишається всього лише близько 300 МВт споживання. Тому коли мережі кажуть, що будуть подавати світло по 2-3 години пару разів на добу, то вони мають на увазі, що ці 300 МВт потрібно розподілити між споживачами так, щоб всі споживачі впродовж доби були зі світлом",- зазначив Коваленко.

Він додав, що для збалансування ситуації в енергосистемі потрібно зменшити дефіцит генерації.

"На мій погляд, відсотки зменшення дефіциту залежать від запуску атомної генерації. Маю надію, що за декілька діб ситуація покращиться. Треба зазначити, що персонально я думав, що тиждень почнеться з невеличким дефіцитом, але він почався з досить великим дефіцитом і ми бачимо, що застосовуються екстрені обмеження", - сказав Коваленко.

Ситуація з енергетикою: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені. В результаті влучань в об’єкти енергетики багато регіонів України залишились без тепло- і водопостачання.

Держслужба з надзвичайних ситуацій та облдержадміністрації розгорнули по всій Україні мережу "Пунктів незламності" - спеціально облаштованих місць, де можна підзарядити телефони та зігрітися. Загалом наразі у більшості регіонів відкрито понад 4,3 тис. таких пунктів, більш як 400 з них – у Києві.

Сьогодні, 28 листопада, у ДТЕК "Київські енергомережі" повідомили, що жителям Києва намагатимуться подавати світло по 2-3 години двічі на добу. У компанії зазначили, що у разі збалансування ситуації повернуться до відключення електроенергії за графіками.

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