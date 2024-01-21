Тільки на Київщині борги за електроенергію становлять біля 2 млрд гривень, у Чернівецькій області – понад 1 млрд.

В Україні скасували мораторій на відключення світла за борги, оскільки населення почало цим зловживати. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми давно дивилися на ситуацію. Дійсно, з початком великої агресії ми одразу ухвалили рішення, яке забезпечило невідключення споживачів. Але зараз ми побачили, що, на жаль, почалися зловживання цим мораторієм", – заявив він в ефірі телемарафону.

За його словами, в регіонах, які далекі від фронту, перестали платити за електроенергію, користуючись цим мораторієм. Водночас він наголосив, що скасування цієї зоборони – не про масові відключення споживачів.

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"Тому я вважаю, що це важливий крок з точки зору встановлення справедливості. Це не означає, що всіх почнуть масово відключати, бо я і такі теж меседжі читав. Але мова про те, що має бути справедливість. Ну це несправедливо, коли люди які живуть в регіонах що наближені до бойових дій, платять, а люди які живуть в регіонах віддалених, не платять", — зазначив Галущенко.

Міністр додав, що сума боргу за світло сягає мільярдів гривень. Тільки на Київщині – біля 2 млрд гривень, у Чернівецькій області – понад 1 млрд гривень.

Відключення світла за борги: що варто знати

Кабінет міністрів України скасував мораторій на віключення світла за несплату послуг. Він продовжить діяти тільки для окупованих територій та тих, де ведуться бойові дії.

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко сказав, що відключати світло боржникам планують почати вже наприкінці січня. За його словами, споживачів сповіщають про наявність боргу та необхідність його сплатити всіма методами – від розсилки до дзвінків.

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