Асоціація постачальників енергоресурсів напрацювала пакет заходів, які дозволяють вирішити проблему і пройти складний кризовий період, не відмовляючись від взятих на себе зобов'язань з реформування ринку газу.

Рішення керівництва країни про відкат реформи ринку газу і повернення до регульованої ціни на природний газ може призвести до проблем з поставками газу споживачам і дефолтів постачальників, повідомив глава правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

"Відмова від реформи ринку природного газу назад - це шлях в нікуди, який може обернутися дефолтом ряду постачальників і проблемами з поставками газу споживачам. На відновлення ринку після таких рішень може знадобитися тривалий час", - сказав Компан.

За його словами, цю проблему намагаються вирішити без учасників ринку газу, діалог як такий відсутній.

"Яке б не було рішення даної проблеми - воно не повинно бути емоційним, а повинно бути виваженим з оцінкою всіх наслідків такого рішення. Важливо збалансувати інтереси всіх учасників і споживачів, і постачальників", - зазначив він.

За його словами, в кризові ситуації держава повинна допомагати своїм громадянам. І механізм адресних субсидій є найбільш простим і зрозумілим механізмом такої допомоги. Ціна питання зараз - це 3 мільярди гривень.

"Саме такий обсяг адресних субсидій для найбільш вразливих категорій споживачів дозволить погасити різницю в ціні комунальних послуг, що виникла через різке зростання вартості енергоресурсів на світових ринках, і зняти напругу в суспільстві", - повідомив Компан.

Він зазначив, що це допоможе тим українцям, які потребують допомоги, пережити місяць пікових цін.

Вже в лютому за прогнозами європейських аналітиків ціни на енергоресурси підуть вниз.

Компан повідомив, що поки ціни тримаються на пікових рівнях, держава повинна подбати про тих, хто не в змозі платити. Але ті, хто в змозі платити за комунальні послуги, повинні платити ринкову ціну. Держава не повинна продавати комунальні послуги забезпеченим українцям за соціальною ціною.

"Серед озвучених ініціатив, спрямованих на зниження рівня тарифів, було зпровадження граничних цін на газ. Але запровадження таких обмежень за два тижні до початку місяця поставки і в самий розпал опалювального сезону не дасть позитивного ефекту, а тільки призведе до ще більших проблем", - вважає глава Асоціації постачальників енергоресурсів.

За його словами, такі дії можуть призвести до дефолту постачальників і проблем виконання зобов'язань за імпортними контрактами. Багато постачальників працюють за квартальними контрактами і в разі запровадження обмежень вони не зможуть розрахуватися за газ, а значить, що не зможуть закупити його на наступний період в необхідному обсязі.

"Асоціація напрацювала пакет заходів, які дозволяють вирішити проблему і пройти складний кризовий період, не відмовляючись від взятих на себе зобов'язань з реформування ринку газу. Ми розуміємо, як допомогти саме тим українцям, які потребують допомоги. Ми передали ці пропозиції профільному міністерству", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на споживання і транспортування газу, а також ціни на електроенергію. У зв'язку з цим в декількох регіонах відбулися акції протесту. Президент Володимир Зеленський, реагуючи на протести, доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами для населення.

11 січня Міненерго запропонувало перейти від ринкового ціноутворення на ринку газу до формування ціни за формулою «ціна на європейських хабах мінус доставка в Україну».

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Автор: УНІАН