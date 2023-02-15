В Україні вже з березня споживання електрики піде на спад, зазначили у Держенергонагляді.

У разі відсутності нових ракетних та дронових атак росіян графіки вимкнень електроенергії для населення в Україні не застосовуватимуться.

Про це сказав голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону. "Якщо не буде масованих атак, то графіки вимкнень застосовуватись точно не будуть. Точно немає у цьому потреби, генерації достатньо зараз", - сказав він.

За словами чиновника, вже з березня споживання в країні піде на спад, тож дефіциту буде ще менше.

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Слободян також зазначив, що наразі ситуація в енергосистемі суттєво покращилась за рахунок збільшення обсягів виробітку на теплоелектростанціях, виведенню в роботу всіх енергоблоків АЕС.

Ситуація з електроенергією в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого російські військові терористи здійснили 14-ту ракетну атаку на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Окупанти влучили в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Також було пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників, через ракетні та дронові атаки, а також окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

Попри це вже четверту добу поспіль НЕК "Укренерго" не встановлює ліміти споживання для обленерго, а виробіток електроенергії повністю покриває споживання.

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