"Укренерго" прогнозує дефіцит потужності в системі, викликаного різким зростанням споживання через істотне похолодання, та низьких запасів вугілля на складах ТЕС.

Державна компанія "Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми країни, звернулася до Міністерства енергетики України з проханням узгодити план віялових відключень електроенергії в країні через можливий дефіцит потужності в системі, викликаний різким зростанням споживання через істотне похолодання, і низьких запасів вугілля на складах ТЕС.

Читайте такожПрощавай, пільговий тариф: сьогодні в Україні подорожчала електроенергіяПро це в Facebook повідомив журналіст, екс-нардеп Сергій Висоцький, опублікувавши відповідний лист на ім'я в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

"До мене в руки потрапив один документ. Цей лист від голови правління "Укренерго" до В.О. міністра енергетики Юрія Вітренка. Цим листом "Укренерго" просить Міністерство узгодити план віялових відключень електроенергії. У цьому листі "Укренерго" в тому числі визнає, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію в період морозів", - написав Висоцький.

"Востаннє віялові відключення електроенергії відбувалися в Україні в кінці 90-х. гостру фазу війни, в результаті якої у нас випарувалося 20% економіки, ми пройшли без такого колапсу в енергетиці", - додав він.

Офіційний коментар "Укренерго"

У самому "Укренерго" на це відповіли, що, попри появу в пресі публікацій щодо нібито можливості введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення"), таких заходів наразі не планується.

"Щодо використання іншого інструменту, а саме графіків обмеження потужності (ГОП), зазначаємо, що даний інструмент не має жодного відношення до так званих «віялових відключень» і не передбачає відключення споживачів. Натомість він передбачає зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це є можливим, без порушення їхніх технологічних процесів. Застосування такого інструменту оператором системи передачі заздалегідь погоджується з Міністерством енергетики на випадок непередбачуваної втрати значного обсягу генерації в енергосистемі в період пікових навантажень. При цьому, виходячи з поточної ситуації в енергосистемі, введення таких графіків під час періоду низьких температур також не планується", - повідомили в компанії.

Що цьому передувало

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 6 по 13 січня поточного року скоротилися на 13% – до 598,4 тисячі тонн, що в 4 рази нижче, ніж на аналогічну дату минулого року (2,4 мільйона тонн).

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Автор: Ігор Орел