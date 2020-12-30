Запаси антрацитового вугілля скоротилися на 8,6%.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 22 по 30 грудня поточного року скоротилися на 20% – до 810,1 тис.тонн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

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Зокрема, запаси антрацитового вугілля за вказаний період скоротилися на 8,6% - до 216,7 тис.тонн. Запаси вугілля газової марки скоротилися на 22,7% - до 593,4 тис.тонн.

Що цьому передувало

Україна в січні-листопаді 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 40,15% - до 1,55 млрд дол.

Видобуток енергетичного і коксівного вугілля в Україні у 2019 році скоротився, у порівнянні з 2018 роком, на 6,2% – до 31,22 млн тонн.

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Автор: Ігор Орел