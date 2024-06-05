Китай не врятує російського газового монополіста.

"Газпром" у найближчі 10 років навряд чи зможе відновити обсяги продажів газу, втрачені через повномасштабне вторгнення в Україну. Експорт до Європи до 2035 року становитиме в середньому 50 млрд-75 млрд кубометрів на рік - майже третину від довоєнного рівня.

Видання Financial Times пише, що "Газпром" сподівається, що новий трубопровід до Китаю допоможе заповнити втрачені обсяги європейського експорту, але його потужність лише 50 млрд куб. м на рік, а ціни нижчі за європейські, та й сторони досі не дійшли згоди.

"Основними наслідками санкцій для "Газпрому" та енергетичної галузі є скорочення обсягів експорту, які будуть відновлені до рівня 2020 року не раніше 2035 року", - ідеться в повідомленні.

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Частка "Газпрому" в російському енергетичному експорті знижуватиметься, оскільки трубопровідний газ поступиться місцем менш вразливому скрапленому природному газу. При цьому у компанії немає власної перевіреної технології для виробництва СПГ на великих потужностях. Крім того, російському монополісту буде важко стати прибутковим без держпідтримки в пошуку нових ринків збуту газу.

Зазначається, що санкції позбавили енергетичну галузь РФ доступу до найважливіших технологій, як-от турбіни, що допомагають переміщати газ трубопроводами, а також до запасних частин і фахівців, необхідних для їхнього ремонту.

Росія щосили намагається укласти угоду з Китаєм щодо будівництва трубопроводу "Сила Сибіру-2", який, як сподівається "Газпром", пожвавить експорт, але навіть якщо вдасться відновити довоєнні обсяги експорту, то поставки все одно будуть менш прибуткові, ніж до Європи, тому що Китай вимагає низькі ціни.

За попередніми оцінками, у 2035 році обсяг російського експорту ЗПГ зросте до 98,8-125,8 млрд куб. м з 40,8 млрд куб. м у 2020 році та становитиме близько половини від загального обсягу експорту газу, що призведе до зростання впливу "Новатека" - найбільшого та найбільш технічно розвиненого російського виробника СПГ, а також інших компаній.

Щоб зберегти домінуюче становище на внутрішньому газовому ринку, "Газпрому" доведеться використовувати свою монополію на інфраструктуру транзиту газу і вимагати преференцій від Кремля. При цьому компанія втратить частку ринку, поступаючись "Новатеку", або буде змушена використовувати свою інфраструктуру СПГ.

Будівництво СПГ-терміналів на східному узбережжі Росії могло б диверсифікувати експорт за межі Китаю і послабити залежність від Пекіна. Але "Газпрому" буде важко нарощувати власні експортні потужності, якщо Росія все ще залежна від західних турбін, які потрібні для виробництва електроенергії та для газової галузі.

Міністерство енергетики Росії заявило, що очікує, що компанії зможуть ремонтувати західні турбіни до наступного року. Однак російським виробникам доведеться замінити найважливіші запчастини, адже до 75% необхідних компонентів поставляються з країн Заходу.

Можливо Москві доведеться законсервувати або зупинити електростанції по всій країні, якщо не буде альтернативи в РФ. Програма зі створення газових турбін коштуватиме Кремлю щонайменше 100 млрд рублів і займе щонайменше п'ять років.

Сила Сибіру-2 - головні новини

Росія зосередилася на збільшенні експорту газу в Китай, але це рішення може виявитися менш прибутковим, ніж поставки на європейські ринки. Ціни на газ для китайського ринку будуть на 28% нижчими за ціни для інших європейських клієнтів Росії, принаймні до 2027 року.

Уже на початку червня стало відомо, що спроби Росії укласти велику угоду з будівництва газопроводу з Китаєм зайшли в глухий кут. Причиною стали необґрунтовані, на думку Москви, вимоги Пекіна щодо ціни та обсягів поставок.

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