РФ сподівається на постачання до Китаю, але це не покриє втрачені продажі до Європи.

Енергетичний гігант "Газпром", колись найприбутковіша компанія Росії, може зіткнутися з тривалим періодом низьких показників, оскільки намагається заповнити прогалину від втрачених європейських продажів газу за рахунок внутрішнього ринку і експорту до Китаю.

Нещодавно компанія оголосила про річний чистий збиток у розмірі 7 мільярдів доларів, уперше з 1999 року, після різкого скорочення торгівлі з Європою. Проблеми "Газпрому" відображають глибокий вплив європейських санкцій на російську газову промисловість, а також обмеження зростаючого партнерства Москви з Китаєм, пише Reuters.

За словами журналістів, вплив міжнародних санкцій на експорт нафти Москві було легше пережити, оскільки Росія змогла переорієнтувати експорт нафти морським шляхом на інших покупців. "Газпром" покладався на Європу як на найбільший ринок збуту до 2022 року.

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Вибухи на газопроводах "Північний потік" у вересні 2022 року також суттєво підірвали російську торгівлю газом з Європою. Росія також поки що намагається створити центр торгівлі газом у Туреччині – ідея, яку вперше озвучив президент Володимир Путін у жовтні 2022 року. З того часу не повідомлялося про жодні значні зрушення.

Так, у 2022 році Росія поставила до Європи різними маршрутами близько 63,8 мільярда кубометрів газу. Минулого року цей обсяг знизився ще більше – на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів. Потрібно врахувати, у 2018 році поставки були на піковому рівні – 200,8 млрд кубометрів до ЄС та інших країн, таких як Туреччина.

Автори підкреслюють, що Росія звернулася до Китаю, прагнучи збільшити обсяги продажів трубопровідного газу до 100 млрд кубометрів на рік до 2030 року. Наприкінці 2019 року "Газпром" розпочав постачання газу до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру", прокачування яким до кінця цього року планують наростити до 38 млрд кубометрів на рік до кінця цього року. Пекін також домовилися про експорт 10 млрд куб. м у 2022 році з тихоокеанського острова Сахалін.

Найбільша надія Росії – трубопровід "Сила Сибіру 2" через Монголію, яким планується експортувати 50 млрд кубометрів на рік. Але на цьому шляху виникли певні труднощі через відсутність згоди щодо ціноутворення та інших питань.

"Хоча "Газпром" отримає додаткові доходи від експорту, коли всі ці трубопроводи будуть запущені, він ніколи не зможе повністю компенсувати бізнес, який він втратив у Європі", – вважає Катерина Філіпенко, директор з досліджень газу та СПГ у компанії Wood Mackenzie.

Китайська мрія РФ

У статті вказано, що навіть якщо "Газпрому" вдасться налагодити постачання газу до Китаю, доходи від продажів будуть набагато нижчими, ніж з Європи. За даними московської брокерської компанії BCS, дохід "Газпрому" від продажу газу в Європу в 2015-2019 роках в середньому становив $3,3 млрд на місяць завдяки щомісячним поставкам в обсязі 15,5 млрд кубометрів. Беручи до уваги ціну в $286,9 за 1000 кубометрів, при постачанні 22,7 млрд куб. м, загальна вартість газу, проданого компанією до Китаю, могла б сягнути $6,5 млрд за весь 2023 рік. Водночас "Газпром" не розкрив свої доходи від продажів до Європи чи Китаю за 2023 рік.

Керівник відділу досліджень енергетики Китаю в Оксфордському інституті енергетичних досліджень Д-р Міхал Мейдан вважає, що Китай навряд чи замінить для Росії Європу як високоприбутковий ринок для експорту газу. "Китай дає Росії вихід, але за набагато нижчими цінами і доходами, ніж Європа", – сказала вона.

Росія очікує, що ціна на газ для Китаю продовжить поступово знижуватися протягом наступних чотирьох років, тоді як найгірший сценарій не виключає падіння на 45% до $156,7 за 1000 кубометрів у 2027 році порівняно з 2023 роком. РФ стикається з конкуренцією з боку інших постачальників трубопровідного газу до Китаю, таких як Туркменістан, а також скрапленого природного газу, що транспортується морським шляхом.

"У той же час, перспективи "Сили Сибіру-2" залишаються туманними: Китай, швидше за все, не потребуватиме стільки додаткового імпорту в 2030-х роках через ймовірне уповільнення зростання попиту і високі темпи внутрішнього видобутку газу", – зазначив Олексій Бєлогор'єв з московського Інституту енергетики та фінансів.

Невиправдані газові надії РФ

Раніше УНІАН писав, що отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, російський гігант "Газпром" розпочинає розпродаж майна. Компанія оголосила про пошук покупців на великі об'єкти нерухомості в Москві та Підмосков'ї.

Перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну обернувся для "Газпрому" втратою 1,226 трильйона рублів, а за 2023 рік чистий прибуток головної компанії "Газпрому" скоротився ще на 7% - до 696 мільярда рублів.

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