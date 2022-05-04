Німеччина буде тимчасово керувати колишнім підрозділом "Газпрому", щоб забезпечити безпеку поставок газу.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України російський "Газпром" відмовився прийняти оплату за газ у компанії Gazprom Germania.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-глава НАК Нафтогаз-України Андрій Коболєв.

"Найцікавіша і показова ситуація зараз з компанією Gazprom Germania, яку німці взяли під свій контроль. За повідомленнями Bloomberg, "Газпром" відмовився приймати гроші від цієї компанії. У Bloomberg написано, що ця компанія розглядала варіант виконувати оплату в рублях. Але за моєю інформацією, вони не збиралися платити в рублях. Але крім форми оплати "Газпром" явно хоче помсти", - зазначив Коболєв.

Gazprom Germania:

4 квітня 2022 року віце-канцлер, міністр економіки та проблем клімату ФРН Роберт Хабек заявив про те, що колишня німецька "дочка" "Газпрому" — Gazprom Germania — тимчасово, до 30 вересня, передана під управління Федерального мережевого агентства Німеччини.

Німеччина буде тимчасово керувати колишнім підрозділом "Газпрому", щоб забезпечити безпеку поставок газу.

Німеччина не виключає націоналізації Gazprom Germania.

До складу групи Gazprom Germania входить дистрибутор Wingas і оператор зберігання Astora. У 2019 році консолідований обіг групи Gazprom Germania склав 24 млрд євро, у 2020 році — 13 млрд євро.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

В кінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає на подальші вказівки від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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