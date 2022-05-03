У ЄС вважають, що після рішення "Газпрому" припинити постачання газу в Польщу та Болгарію, наступною може бути будь-яка країна.

Європейський союз готується до подальшого шантажу з боку Росії щодо припинення поставок газу європейським країнам.

Про це повідомила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, рішення "Газпрому" припинити постачання газу до Польщі та Болгарії є ще одним поворотним моментом у нинішній кризі, оскільки порушує умови контрактів.

"Це невиправдане порушення існуючих контрактів і попередження про те, що будь-яка держава - член може бути наступним", - сказала вона.

Однак Сімсон зазначила, що на екстрених зборах міністри енергетики ЄС заявили, що безпеці поставок до Європи безпосередньо ніщо не загрожує.

Однак вона підкреслила, що ЄС має прискорити розширення відновлюваної енергії, диверсифікувати поставки та збільшити запаси енергоносіїв.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу. В кінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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