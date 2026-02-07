Росія здійснила масовану атаку на енергетику України: Шмигаль розкрив деталі обстрілу

За словами міністра, диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі.

Російські окупанти 7 лютого здійснили чергову масовану атаку на енергетичні обʼєкти України. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС", - зазначив він.

За словами міністра, блоки АЕС були розвантажені персоналом. Наразі по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки екстрених відключень.

"Атака триває. Енергетики готові приступати до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація. Диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі. Дякую за стійкість та героїзм наших військових і енергетиків", - додав Шмигаль.

Обстріл РФ 7 лютого - що відомо

Як писав УНІАН, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Звуки вибухів було чути у Рівному, Харкові, Кропивницькому, на Львівщині та інших містах України.

Через це у Києві та інших областях ввели екстрені відключення світла.Тоді в "Укренерго" повідомили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго Вашого регіону", - додали у компанії.

