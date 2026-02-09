На столичній Троєщині відновили теплопостачання, - Мінрозвитку

Ситуація у Києві залишається складною.

На Троєщині у Києві відновили теплопостачання. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум у Facebook.

Вона зазначила, що цей житловий масив столиці найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. Відновити теплопостачання вдалося завдяки цілодобовій роботі аварійних бригад, додала представниця Мінрозвитку.

"Загалом 840 працівників у складі 176 бригад, у тому числі 83 бригади (345 людей), додатково залучені з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці", – уточнила вона.

Шкрум наголосила, що навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб прогрітися. Часом цей процес може займати кілька днів.

Крім того, паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах столиці. Однак ситуація у Києві все ще складна.

"Станом на ранок 8 лютого без теплопостачання залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах – через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об’єктах бюджетної сфери", – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, що Троєщина залишилася без опалення після чергової атаки окупаційних військ РФ на столицю, що сталася в другій половині січня. Тоді на території житлового масиву розгорнули пункти незламності.

Ситуація в енергетиці України

Через постійні атаки РФ по критичній інфраструктурі в енергетичному секторі України склалася важка ситуація.

Після атаки 7 лютого, частина енергоблоків українських атомних електростанцій досі не працюють на повну потужність. Відновлювальні роботи тривають як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук каже, що має дуже великі сумніви щодо того, чи зможе ситуація зі світлом покращитись навіть до наступного опалювального сезону.

