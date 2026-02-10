Макрон закликав ЄС готуватися до нового торговельного протистояння з Трампом

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз повинен бути жорсткішим щодо президента США Дональда Трампа, який наполягає на "розчленуванні" блоку.
Видання Bloomberg пише, що французький лідер очікує нового зіткнення з Трампом через регулювання цифрових послуг ЄС, що може призвести до запровадження Вашингтоном чергових мит для Євросоюзу.
"США в найближчі місяці – це точно – атакуватимуть нас через цифрове регулювання", – сказав Макрон.
Він додав, що зокрема Іспанія та Франція можуть стати мішенню через запропоновані ними заборони соціальних мереж для дітей. ЄС та кілька інших урядів Європи, включно з Великою Британією, Португалією, Данією, Грецією, Норвегією, Польщею, Австрією, Ірландією та Нідерландами, розглядають аналогічні заходи. Вони вплинуть на такі компанії, як Instagram та Facebook Meta Platforms Inc., Snap Inc., X Ілона Маска, TikTok та YouTube від Google.
Заборона в Європі позбавить мільйонів юних користувачів доступу до послуг, які регулятори називають шкідливими та такими, що викликають залежність, а також до критично важливих рекламних коштів, які з ними пов'язані.
Європейські кроки можуть викликати агресивну відповідь з боку Трампа та його оточення. Європа часто була мішенню його гніву, а трансатлантичне партнерство, яке було основою світового порядку протягом останніх восьми десятиліть, наближається до точки зламу.
Макрон попередив, що Європа не рухається достатньо швидкими темпами щодо США та не діє в належному масштабі. За його словами, це має стати моментом пробудження.
Митний шантаж ЄС з боку Трампа - головні новини
Раніше президент США Дональд Трамп намагався змусити Європу віддати йому Гренландію, погрожуючи введенням надвисоких мит проти країн, які будуть перешкоджати даному кроку. У відповідь Євросоюз пригрозив введенням контрмит на 93 мільярди євро, через що запал очільника американського лідера охолов.
В кінці січня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Вашингтону не вдасться залякати Європу, а також він виступив за збереження НАТО.