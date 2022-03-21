Йдеться про низку населених пунктів у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, де тривають бойові дії.

В Україні 40 газорозподільних станцій у "гарячих точках" залишаються відключеними, а в жителів немає газу.

Про це у Facebook повідомила прес-служба "Оператора газотранспортної системи України".

"Станом на 21 березня відключеними залишаються 40 ГРС у "гарячих точках", значна частина яких зупинена через пошкодження мереж обл- та міськгазів. Йдеться про низку населених пунктів, де тривають бойові дії, у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що за 19-20 березня було відновлено роботу 6 газорозподільних станцій. В усіх регіонах, де це можливо, продовжується планове виконання програми ремонтів, технічне обслуговування та діагностика.

Окрім того, за попередню добу, 20 березня, "Оператор ГТС" України протранспортував 98,4 млн куб. м природного газу до українських будинків, лікарень, заводів та інших об’єктів соціально важливої інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запевняє, що запасів газу в Україні більш ніж достатньо для задоволення потреб населення.

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