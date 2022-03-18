Нині у сховищах майже 9,5 млрд куб. метрів газу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запевняє, що запасів газу в Україні більш ніж достатньо для задоволення потреб населення.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

"У нас зараз в підземках майже 9,5 млрд куб. метрів газу. Цього предостатньо для того, щоб забезпечити потреби українців в газі, в теплі", - сказав він.

За його словами, наразі немає проблем із забезпечення населення газом, проблеми є тільки з інфраструктурою, яку навмисно руйнують окупанти.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "Укргазвидобування" продовжує видобуток газу на всіх об’єктах, крім тих, які розташовані на лінії зіткнення, і там, де відбуваються бойові дії.

Окрім того, продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі.

Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів.