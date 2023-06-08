Через підрив дамби на Каховській ГЕС інші українські гідроелектростанції, розташовані вище на Дніпрі, вимушено зменшують виробництво електрики, ймовірний дефіцит в енергосистемі, повідомляє НЕК "Укренерго".
"Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення. Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що 7 червня з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.
Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою. "Укренерго" закликає споживачів зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00:
"У вечірні години у зв’язку з обмеженою кількістю енергоблоків в роботі може виникати дефіцит потужності. Тож просимо перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування".
Теракт на Каховській ГЕС - вплив на енергосистему
У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС,що призвело до неконтрольованого витоку води із Каховського водосховища і підтоплення десятків населених пунктів.
В Україні було екстрено змінено режим роботи гідроелектростанцій, щоб зменшити масштаби затоплення шляхом зниження об'єму води, що надходить у Каховське водосховище.
За даними Міненерго, катастрофа на Каховській ГЕС позначиться на інших гідроелектростанціях, через що може виникнути дисбаланс в енергосистемі.