Для експорту в європейські країни підходить тільки "зелений" водень, тобто з вітрової та сонячної енергії.

Міністерство енергетики розглядає можливість виробництва водню з атомної енергії та природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник міністра з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

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"Ми у своїх дискусіях у Міністерстві дійсно дивимося на атомно-водневу енергетику в Україні та перспективи використання водню з атома. Також ми дивимося на перспективи використання водню з природного газу", - сказав він.

При цьому заступник міністра зазначив, що для експорту в європейські країни мова йде тільки про "зелений" водень, тобто з вітрової та сонячної енергії. Але в Євросоюзі вже йде активна дискусія щодо визнання атомної енергетики "зеленою".

"У європейській стратегії Україна розглядається як країна, з якої можна транспортувати "зелений" водень, в першу чергу до Німеччини. Тому що Німеччина поставила дуже амбітні плани до 2030 року мати значну частку водню у своїй енергосистемі. Україна розглядається як потенційна країна, яка буде виробляти та поставляти водень туди", - сказав заступник міністра.

Транспортування водню

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має намір в середньостроковій перспективі транспортувати до країн Європейського Союзу водень, використовуючи потужності газотранспортної системи країни.

Міністерство енергетики найближчим часом розробить стратегію водневої економіки України та регуляторне поле для запуску ринку водню в нашій країні.

Воднева стратегія є невід'ємною частиною європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов'язаність інфраструктури та технологічний розвиток.

У червні Міністерство енергетики України приєдналося до Європейського альянсу з чистого водню.

Що запропонують Україні в обмін на запуск "Північного потоку-2"

26 червня 2021 року стало відомо про те, що угода, яку деякі офіційні особи планують підготувати до візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона в липні, може означати, що держави зобов'язуються компенсувати Україні транзитні втрати після запуску "Північного потоку-2".

Німеччина також може взяти на себе зобов'язання підтримати план з розвитку Східноєвропейського співробітництва у сфері енергетики та транспорту.

Берлін може запропонувати Україні стати експортером водню. У разі, якщо Європа захоче досягти своїх кліматичних цілей, їй знадобиться водень як енергоносій. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів.

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Автор: Ганна Бредіхіна