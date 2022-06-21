"Нафтогаз України" зможе долучитися до розв'язання проблем на паливному ринку, зазначив голова його правління.

Через масовані обстріли російських окупантів вся нафтопереробна сфера України не працює.

Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час прес-конференції.

"Вся нафтопереробка в Україні зараз, завдяки масованим атакам агресора, не працює, і тому, якраз, складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає дефіцит", - зазначив він.

Окрім цього, Вітренко зазначив, за яких умов група "Нафтогаз" зможе долучитися до розв'язання проблем на ринку палива.

"Коли ми отримаємо повністю управління мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися для розв'язання проблем на ринку палива і забезпечувати і стабільність, і прозорість, і справедливість цін на цьому ринку", - розповів голова "Нафтогазу".

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС.

На початок червня ситуація трохи покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшили до 20-30 літрів в бак.

У квітні внаслідок авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальних поставок бензину та дизельного пального. Також росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз.

Нагадаємо, 13 травня Уряд ухвалив рішення про передачу понад півтори сотні автозаправок мережі Glusco, яку пов’язують з Віктором Медведчуком, в управління "Нафтогазу". На думку влади це сприятиме вирішенню дефіциту пального.

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