Через масовані обстріли російських окупантів вся нафтопереробна сфера України не працює.
Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час прес-конференції.
"Вся нафтопереробка в Україні зараз, завдяки масованим атакам агресора, не працює, і тому, якраз, складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає дефіцит", - зазначив він.
Окрім цього, Вітренко зазначив, за яких умов група "Нафтогаз" зможе долучитися до розв'язання проблем на ринку палива.
"Коли ми отримаємо повністю управління мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися для розв'язання проблем на ринку палива і забезпечувати і стабільність, і прозорість, і справедливість цін на цьому ринку", - розповів голова "Нафтогазу".
В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС.
На початок червня ситуація трохи покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшили до 20-30 літрів в бак.
У квітні внаслідок авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальних поставок бензину та дизельного пального. Також росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз.
Нагадаємо, 13 травня Уряд ухвалив рішення про передачу понад півтори сотні автозаправок мережі Glusco, яку пов’язують з Віктором Медведчуком, в управління "Нафтогазу". На думку влади це сприятиме вирішенню дефіциту пального.
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