Під ворожі удари потрапили НПЗ та ТЕЦ.

Сьогодні, 18 червня, вранці російські окупанти завдали ракетних ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та ТЕЦ.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив деталі обстрілу.

За його словами, 6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та 2 ракети – по ТЕЦ.

"На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники", - зазначив Лунін.

Голова Полтавської ОВА нагадав, що Кременчуцький НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни Росії проти України, яка почалася 24 лютого 2022 року, зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня окупанти масовано обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

Ще дев'ять російських ракет увечері 24 квітня вдарили по інфраструктурі Кременчука. Окупанти били по місцевій теплоелектроцентралі та нафтопереробному заводу. Після цього Лунін повідомив, що інфраструктура Кременчуцького НПЗ знищена.

Ще 12 ракет по Кременчуку, зокрема по НПЗ, росіяни випустили 12 травня.

За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, цього року завод не запрацює через завдані руйнування.

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